Rudi Garcia, allenatore del Lione, parla dopo la qualificazione alle final eight di Champions, arrivata eliminando la Juventus: "Partita che finisce sul podio delle migliori? Sì, è una cosa veramente forte quella di stasera. Passare il turno contro la Juve è un exploit, non prendere gol in casa è stato molto importante. Abbiamo segnato su rigore e quando siamo 1-0 davanti... Il rigore della Juve ci ha fatto un po' male, anche perché loro sono stati poco pericolosi il primo tempo. Ronaldo fantastico, Buffon è una leggenda. Siamo rimasti calmi, i 5 che sono entrati hanno fatto benissimo, soprattutto Dembelé e Reine-Adelaide, che hanno tenuto palla e ci hanno fatto respirare".



SENZA DYBALA - "Abbiamo fatto due primi tempi di alto livello, ma i secondi tempi abbiamo sofferto. Questa è stata la sconfitta più bella della mia vita. Loro senza Dybala perdeva qualcosa, abbiamo preso 2 gol e non è cosa buona, ma è andata bene: sono fiero dei miei ragazzi".