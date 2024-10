AFP via Getty Images

Lionel Scaloni vota Lautaro Martinez: "Merita il Pallone d'Oro più di chiunque"

2 minuti fa



Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro. Non ha dubbi il ct dell’Argentina Lionel Scaloni che, nella conferenza stampa prima della partita con il Paraguay, ha espresso la sua preferenza per il numero 10 e capitano dell’Inter.



Il Toro ha vissuto un anno fantastico: Scudetto e Copa America, entrambi da capocannoniere, con tanto di gol decisivo nella finale tra Argentina e Colombia. Lo merita più di chiunque: “Lautaro ha fatto un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato il capocannoniere della Copa America, merita il pallone d’oro più di chiunque altro. Spero che possa ottenerlo o adesso o più avanti, è un ragazzo che apprezzo molto, avrà un grande futuro”.