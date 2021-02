Per’ex ct Marcello Lippi anche la Roma è in corsa per lo scudetto. Ecco le sue parole a Radio 1



“Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell’Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto. La stanchezza sta facendo capolino, si gioca tantissimi e gli allenatori hanno poco tempo per cambiare"