Nella sua intervista a Radio Rai, Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e Inter, ha parlato dello screzio tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Non sono cose normali di campo, anche se in gare così importanti può scappare qualche parola di troppo. Credo ci siano stati screzi che derivano dal passato".