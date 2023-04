Marco Rose spera di convincere Dani Olmo a rimanere al Lipsia anche oltre l'attuale scadenza del suo contratto, il 2024. Il tecnico si è così espresso sul fantasista spagnolo: "Conosce la mia opinione, lo supportiamo su tutto. Sa che in questo club è cresciuto bene, venire al Lipsia è stata una buona decisione. Vorremmo poter contare ancora sulle sue qualità e progredire con lui. È chiaro che Dani vuole un passo in avanti di carriera, ma come allenatore farò di tutto per rendere chiaro al club quanto importante esso sia, e anche convincere Dani che un altro anno in questa squadra gli farebbe certamente bene".