Il Liverpool è in forte pressing su Jude Bellingham. L'inglese del Dortmund, come riportato da TalkSPORT, non andrà via per meno di 107 milioni di sterline. Vista la cifra considerevole, Klopp sta pensando ad un'alternativa. Secondo TeamTalk, i Reds hanno messo gli occhi su Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea.