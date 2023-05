Ultime giornate nei vai campionati europei, di settimana in settimana si stanno decidendo i vari titoli: ieri hanno vinto Bayern Monaco, Psg e Benfica, oggi è stato il turno dello Shakhtar Donetsk campione d'Ucraina. Un trionfo importante, significativo, perché è il primo assegnato dopo l'invasione russa.



IN CAMPO NEUTRO - Lo Shakhtar ha vinto 3-0 lo scontro diretto contro il Dnipro grazie ai gol di Bondarenko, Sikan e Stepanenko, festeggiando il titolo in ampo neutro perché Donetsk - come molte altre città ucraine - è occupata dalle armate russe. Per lo Shakhtar è il 14° titolo ucraino vinto, si avvicina al reord della Dinamo Kiev che ha vinto 16 campionati.