Getty Images

Locatelli ancora escluso dalla Nazionale: Spalletti spiega perché

20 minuti fa



Manuel Locatelli, dopo una stagione 2023-24 con più ombre che luci e dopo la forte delusione per la mancata convocazione per gli Europei, ha iniziato molto bene la stagione attuale, giocando titolare nel centrocampo della Juventus e offrendo prove convincenti contro Como, Verona e Roma. Le prestazioni di questo avvio di stagione non sono però servite al classe 1998 per tornare a far parte dei convocati azzurri.



In conferenza, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, spiega le sue motivazioni: "Locatelli lo conosciamo bene e sta facendo bene, lui è dentro il gruppo che noi pensiamo possa far parte della Nazionale: è codificabile cosa sa fare e il suo apporto, mentre Fagioli e Ricci hanno possibilità di un cambiamento totale nel giocare, hanno iniziato adesso e stanno crescendo. Devono ancora far vedere il loro livello e questo è un po’ il ragionamento. Facile portare Acerbi, il suo rendimento è sicuro. Ma dobbiamo giocare una competizione tra due anni con delle personalità nuove. Da un giocatore di 27-28-30 anni sai cosa aspettarti, invece uno di 20-22 anni può cambiare totalmente dandogli fiducia in competizioni che non ha giocato".