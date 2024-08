Los Angeles Galaxy-Atlanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP/Getty Images

Los Angeles Galaxy-Atlanta è una partita valevole per il campionato americano che si disputerà nella nottata tra sabato e domenica alle ore 04.30. Ci sarà grande fermento attorno alla squadra dei Galaxy dopo l'arrivo della leggenda del Borussia Dortmund Marco Reus.Partita: Los Angeles Galaxy-AtlantaData: domenica 25 agosto 2024Orario: 04.30Canale TV: Apple TvStreaming: Apple Tv- La partita tra Los Angeles Galaxy e Atlanta andrà in onda su Apple Tv e sarà visibile in streaming attraverso dispositivi Apple mediante l'applicazione.

(4-2-3-1): McCarthy; Yamane, Caceres, Yoshida, Nelson; Delgado, Cerrillo; Pec, Puig, Berry; Paintsil..: Vanney(4-3-3): Guzan; Lennon, Rode Gregersen, Williams, Hernandez; Firmino, Fortune, Slisz; Lobzhanidze, Thiare, Wolff..: Valentino