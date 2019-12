Tanti problemi nel calcio, maschile e femminile, Megan Rapinoe lancia appello e una velata critica ai grandi del calcio: "Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, aiutatemi!". Vincitrice del Pallone d'Oro femminile, la statunitense ha concesso una lunga intervista a France Football nella quale ha parlato della sua attività da attivista: "Questo premio mi ricompensa da ambo le parti. Da un lato sono una brava calciatrice. Dall'altro, la gente capisce che mi adopero per trovare soluzioni ai problemi della nostra società. L'idea è far sì che altri parlino a voce alta. Sono fortunata ad avere un po' di talento nel guidare le lotte. Sono stanca di viaggiare per conferenze, riunioni... Ma se le cose dovessero migliorare nel nostro mondo allora sarò in prima linea. Il silenzio dei calciatori? Voglio gridare: 'Cristiano, Lionel, Zlatan, aiutatemi!'. Queste grandi stelle non fanno nulla quando ci sono così tanti problemi nel calcio maschile. Hanno paura di perdere tutto? Lo credono, ma non è così. Chi potrebbe cancellare dalla storia del calcio Ronaldo o Messi per una posizione contro il razzismo o il sessismo?".