Lotta salvezza, crolla la quota retrocessione del Frosinone. Testa a testa Sassuolo-Verona, respira l’Empoli

16 minuti fa



Il pareggio contro il Bologna, il secondo consecutivo, allunga a dieci la striscia di partite senza vittorie del Frosinone, che si avvicina sempre di più alla retrocessione. Secondo i betting analyst, infatti, la squadra di Eusebio Di Francesco vede tra 1,70 e 1,85 il ritorno in Serie B dopo un solo anno. Il pareggio subìto in rimonta contro la Salernitana, inoltre, frena il Sassuolo, la cui retrocessione si gioca tra 2 e 2,10, quota leggermente più bassa rispetto al 2,50 del Verona. La vittoria al cardiopalma contro il Torino, invece, rilancia l’Empoli, che ritrova i tre punti dopo quattro sconfitte di fila e vede la quota retrocessione alzarsi a 3, contro il 2,20 della scorsa settimana. Rischiano anche Udinese e Lecce, la cui retrocessione paga rispettivamente 4 e 4,50 volte la posta, mentre la vittoria contro l’Atalanta fa salire a 6 il ritorno in cadetteria del Cagliari.