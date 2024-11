Lotta scudetto, l’Inter fallisce il sorpasso ma resta la favorita. Quote sempre più in discesa per l’Atalanta

Getty Images

Dopo dodici giornate è unaavvincente e mai così equilibrata negli ultimi anni. Sei squadre in due punti nelle primissime posizioni: per alcune lo scudetto è un obiettivo, per altre un’ambizione, per altre ancora un sogno. Nonostante il mancato sorpasso sul Napoli, gli analisti vedono il bis di Inzaghi in pole tra 1,72 e 1,95.L’ex Conte resta il primo rivale, uscito incolume dalla trasferta a San Siro, sempre in vetta alla classifica e offerto a 3,50. Il vero passo in avanti nelle quote è dell’, che continua a vincere e convincere i bookie: l’ipotesi tricolore, scesa da 17 a 7,50 la scorsa settimana, si gioca ora a 6,75, appena dietro la Juventus (6,50), ancora imbattuta in campionato e reduce dal 2-0 nel derby.

Più attardate le altre. In lavagna a 23 c’è la coppiama se i rossoneri, proposti a 9 ad inizio stagione, sono in costante impennata nelle quote, i biancocelesti di Baroni sono sempre più una certezza dopo la quarta vittoria di fila a Monza. Inizia ad affacciarsi in ottica scudetto anche la Fiorentina, che ha inanellato il sesto successo consecutivo superando 3-1 il Verona: il sogno tricolore per i viola paga 34 volte la posta.