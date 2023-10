assieme al connazionale Diego Armando. Lionele si eleva al gradino più altro dell'Olimpo delle leggende:del mondo del pallone, assegnato da France Football,era riuscito ad aggiudicarsi il premio. Mai nessun calciatore aveva suscitato nei rivali, anche oggi presenti al Theatre du Chatelet di Parigi dove è avvenuta la consegna, così tanta ammirazione.Il cerchio si è chiuso conche celebra al meglio, vinto in Qatarmarchiato dal Pibe de Oro, e, il grande assente e nemico, nella diarchia che ha governato il calcio globale negli ultimi 20 anni., è il Messi che lascia l'immagine di sé più forte, più evidente:un eroe dei due mondi che ha toccato in Argentina le vette del Diez, impresa impossibile per chiunque altro.Impossibile, dopo il trionfo qatariota, non celebrarlo con il Pallone d'Oro: oda Mbappè, erede designato, a Haaland, secondo per la stagione straordinaria con il City, fino a Bellingham, il nuovo che avanza.Chapeau al più forte di tutti, Diego da lassù sarebbe d'accordo.@AleDigio89