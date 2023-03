Intervistato da Mola Tv, l'attaccante italiano ex-Pisa e oggi all'Ajax, Lorenzo Lucca, ha parlato del suo presente ad Amsterdam e del futuro che, nonostante i pochi minuti giocati quest'anno, non sarà in Serie A.



L'AJAX - "Qui ad Amsterdam mi trovo molto bene. La città è molto bella e devo solo pensare a stare tranquillo e ad aiutare i miei compagni quando il tecnico mi chiama in causa".



MERCATO - "Vorrei essere riscattato dall’Ajax per rimanere qua e fare goal".



NO ALLA SERIE A - "Il mio futuro non è in Italia"



MANCINI - "Niente convocazione? Questo non dovete chiederlo a me, ma a chi di dovere".