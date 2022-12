Romelu Lukaku è stato il protagonista in negativo della serataccia del Belgio. L’attaccante dell’Inter ha fallito occasioni in serie nella gara contro la Croazia e ha condannato di fatto i Diavoli Rossi alla disfatta, tradotta nell’eliminazione ai gironi dopo lo 0-0 contro la Croazia.



CONDIZIONE DA RITROVARE - Una foto, più di altre, fa discutere. A fine gara, l’attaccante dell’Inter è stato inquadrato con maglietta sulla testa e pancia in mostra. Niente addominali, come ai vecchi tempi, ma una condizione fisica piuttosto discutibile rispetto ad altri colleghi. Basti guardare, a titolo esemplificativo, Ibrahimovic o Ronaldo, che in età ben più avanzata pagherebbero forse oro per tornare indietro agli anni di Big Rom (classe ’93). A questo punto, la provocazione. Con un fisico tirato a lucido, la palla toccata di petto al 90’ sarebbe entrata con altissime probabilità.