Dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, Romelu Lukaku ha parlato così a Sky Sport: “Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, Conte, lo staff, il presidente, tutti. È stato un bell’anno, sono veramente orgoglioso di giocare nell’Inter. Per me è il momento di festeggiare con la gente, sono contento, per tanti è il primo titolo. Anno più bello della mia carriera? Sì, abbiamo vinto e spero di poter continuare così. Sono molto contento”.