è sempre più lontano dal. Domani svolgerà le visite mediche di inizio stagione e poi si aggregherà alla squadra agli ordini di Maurizio Sarri (). Il futuro dell'argentino è strettamente collegato per laa quello diper cui la sfida conoggi rimane più aperta che mai.I Red Devils sono rimasti infastiditi dalle richieste folli presentate dalla Joya e dal suo entourage e, per questo, sono sempre più vicini ad LEGGI QUI ) da giocarsi ed è disposta a presentare una nuova offensiva pur di continuare a trattare Lukaku e, contemporaneamente,Proprioche, tramite le parole dipost-vittoria contro il Tottenham a"Finché non c'è la firma non è fatta. È una cosa fra Juve e Inter". Oggi il club nerazzurroLa distanza resta perché Marotta e Ausilio non presenteranno un'offerta più alta rispetto ai 70 milioni proposti qualche settimana fa. La possibile uscita di scena della Juventus, però, potrebbe convincere il club inglese a venire incontro ai nerazzurri. La partita è aperta e il futuro di Lukaku è sempre più un caso.