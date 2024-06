BELGA MAG/AFP via Getty Images

Lukaku: "Tornerò all'Anderlecht prima di quanto si pensi. Mi manca la famiglia"

23 minuti fa



Parla poco ma, quando lo fa, Romelu Lukaku spiazza sempre. Dal ritiro del Belgio, in preparazione per i prossimi Europei, l'attaccante ha parlato del suo futuro, della sua famiglia e delle prossime mosse da attendersi nella sua carriera. Lo ha fatto in un'intervista a RTL Sports.



CASA - "Ritorno all'Anderlecht? Ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni".



FUTURO - L'ormai ex Roma tornerà a fine mese ad essere un giocatore del Chelsea ma, nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Maresca, per lui le porte dello Stamford Bridge dovrebbero restare chiuse. Il mercato attorno al bomber però di certo non manca. Le voci su un suo passaggio in Arabia Saudita non si sono mai spente, il Milan potrebbe aprire all'ex Inter, qualora si muovesse in prestito. Ma su Big Rom c'è soprattutto il Napoli di Conte. L'allenatore ha già lavorato con lui, lo conosce alla perfezione e sa trarne il meglio: l'accordo tra i due club però non sarà facile da trovare. I londinesi vogliono cederlo solo a titolo definitivo e chiedono più di 35 milioni di euro.