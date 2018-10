Domani arriva la Juve. E Domenico Maietta, difensore dei toscani, ha analizzato così il match a Radio1. Di seguito, le sue parole.



SENSAZIONI POSITIVE - "Abbiamo sensazioni positive, incontriamo una corazzata, una squadra tra le più forti. Con il Frosinone abbiamo concesso troppe occasioni. Ci capita spesso, ma con le grandi diamo sempre il meglio di noi. Non m'aspettavo di potermi confrontare con Cristiano Ronaldo. Un onore, ma per limitarlo dovrò restare concentrato per tutta la partita. In generale serve crescere, e chiedo ai nostri tifosi di sostenerci".