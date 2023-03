Il Milan vola ai quarti di finale di Champions League e lo fa grazie anche a Mike Maignan, decisivo contro il Tottenham con la sua parata su Harry Kane. Il portiere francese è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Sono felice, serata che abbiamo preparato molto bene e con tanta concentrazione. Sono contento perché sono tornato a giocare e per i tifosi del Milan, ma anche per il club: Champions obiettivo che abbiamo ogni anno ed era da tanto che non si giocava a questi livelli".



ARIA DI CHAMPIONS - "Appena sono arrivato, a Casa Milan, ho visto le coppe al museo e tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions".



I QUARTI DI FINALE - "Dobbiamo fare partita dopo partita, aspettare il sorteggio ma ora abbiamo la Salernitana".



L'INFORTUNIO - "Ho sofferto tantissimo, volevo tornare a giocare ma avevo questo problema al polpaccio che mi ha tenuto fuori. Voglio ringraziare tutti, che mi hanno dato la forza per rialzarmi: è una cosa che ho imparato in questi mesi".