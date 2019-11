Joao Cancelo, terzino del Manchester City, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Non è la mia specialità fare il portiere ma Walker ha avuto un grande approccio e da qui si vede l’unità della squadra. E' stato un momento difficile. Prima la sostituzione di Ederson e poi il rosso a Claudio Bravo, è stato bravo Walker".



SUL ROSSO A BRAVO - "Col VAR è impossibile che succeda questo. Ok che era da solo di fronte al portiere, ma non lo tocca neanche. E’ un punto meritato, siamo in testa al girone, mancano due partite e speriamo di vincere".



SULLA SUA STAGIONE - "Sto imparando tanto con Guardiola che per me è il migliore al mondo. Ogni giorno che passa mi sento un calciatore migliore".