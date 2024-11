Man: "Inter o Milan tra qualche anno? Non posso rispondere... Vedremo"

Getty Images

è una delle note più positive delin questa prima parte di Serie A ed è sempre stimato in patria. Ma non solo, su di lui si sono accesi i fari del mercato e lui non chiude la porta: "".L'esterno offensivo classe 1998 è stato premiato ancora una volta come miglior giocatore del mese ine nell'occasione ha realizzato un contenuto per i social della nazionale, un format nel quale a porgli le domande erano i compagni di nazionale.: "Ciao, Dennis! Vorrei che mi dicessi un giocatore più veloce di te".

: "Valentin è decisamente più veloce".: "Dove ti vedi tra qualche anno, all'Inter o al Milan?"..: "Quale dei tuoi colleghi aspettavi di rivedere in Nazionale? E perché proprio io?".: "Aspettavo di rivedere tutti, perché andiamo molto d'accordo: siamo come una famiglia e sono felice di rivederli. In effetti, Marius ha un posto speciale".: "Quali sono i tuoi gol e assist preferiti per la nazionale?".

: "Gol preferito quello in Kosovo: l'azione è stata la più bella, nettamente. Il passaggio è quello del gol di Sanciu agli Europei: anche se è stato un passaggio semplice, il gol è stato molto bello e il momento eccezionale".: "Quanti gol o assist realizzi in questa sosta?".: "Hanno già cominciato a mettere pressione. Spero di segnare, come ogni volta, per aiutare la nazionale e spero che continui così".: "Lascerai anche a noi un trofeo come migliore del mese entro la fine dell'anno?".

: "Il prossimo lo lascioa a Ratiu, avrebbe meritato anche lui di vincerlo questo mese".