E' ​Johnil nome nuovo per il centrocampo del. Secondo il Sun, i Red Devils vorrebbero seguire il consiglio di sir Alex e provarci a gennaio per lo scozzese classe '94 che si sta mettendo in mostra all'. Ma è proprio il Villa che avrebbe già fatto sapere che a gennaio ​​McGinn non si muove, nemmeno di fronte ad una offerta da 55 milioni di euro.