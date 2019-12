Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ricorda il Manchester United e il suo compagno Wayne Rooney, il quale decise di fare un regalo speciale all'Apache appena arrivato dal West Ham: "Quel folle di Rooney ha preso la sua Lamborghini e me l’ha data. All’allenamento tutti quanti venivano in Ferrari oppure in Lamborghini, anche i giocatori più scarsi ne avevano una. Io mi sono presentato con l’Audi che mi aveva dato il club e mi hanno riso in faccia come se si trattasse di una Fiat 600".