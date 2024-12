Manchester City, prosegue la crisi: rischio 10° posto e Haaland si fa ipnotizzare dalle 'smorfie' di Pickford

AFP via Getty Images

: all’iniziale vantaggio propiziato da Bernardo Silva ha risposto la rete del pareggio di Ndiaye. Varie le occasioni sia per i Citizens che per i Toffees, ma nessuna delle due squadre è riuscita a vincere la resistenza della difesa avversaria., un settimo posto con 28 punti che rischia di trasformarsi in una decima posizione, a seconda dei risultati che si verranno a definire, al termine del Boxing Day.e che mette sempre più a rischio una possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Eppure, un’occasione per vincere la sfida odierna, i Citizens l’hanno avuta, quando Erling, parandogli il rigore (con tanto di classici 'pizzini' sulla borraccia),- noto pararigori -, come dimostra l’immagine. Un modo singolare per deconcentrare l’avversario, ma sicuramente funzionante. Una situazione tragicomica che si aggiunge al periodo nero del Manchester City di Pep Guardiola.