Vi abbiamo raccontato ieri dell'accelerata della Juventus su Tommaso Mancini, promettente attaccante classe 2004 del Vicenza che in questa estate è stato attenzionato da tanti club e con il Milan giunto a un passo dal prenderlo.



L'affare fra i bianconeri e il Vicenza si concretizzerà per 2 milioni di euro, ma Repubblica ha svelato un importante retroscena sulle commissioni chieste dalla famiglia del ragazzo. Per agevolare il trasferimento in bianconero alla Juventus sono stati chiesti 2 milioni di euro di commissioni.