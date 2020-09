Il ct della Nazionaleha parlato da Amatrice, in occasione del, e ha toccato diversi argomenti, fra cui quello dellaSono passati tanti mesi,Altri campionati hanno sospeso dopo di noi e poi hanno iniziato con il 25-30% della capienza, come per esempio in Francia e Germania. In uno stadio come l'Olimpico, ma anche negli altri impianti, penso possa entrare tanta gente".Mancini ha parlato anche di Italia e si è espresso sul recupero di, reduce dal secondo grave infortunio al ginocchio subito nel match contro l'Olanda: "Confidiamo in un suo ritorno in campo tra febbraio e marzo. Le difficoltà del lavoro in Nazionale?. L'Italia ha sempre avuto giocatori bravi, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il meglio. In questi due anni abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare perché abbiamo giocatori molto giovani. Quest'altro anno ci potrà essere molto utile".Sulappena iniziato: "Sembra equilibrato, ma lper sapere che in Italia funziona così. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro".