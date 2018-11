Superlega. I grandi club europei progettano un campionato riservato alle squadre più ricche senza retrocessioni, mettendo fuori gioco i tornei nazionali e l'Uefa. Fin dal 2016 la Juventus di Agnelli e il Bayern Monaco di Rummenigge lavorano con Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Arsenal e Milan a questo piano che prevede la partecipazione pure di Inter, Roma, PSG, Marsiglia, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool e Manchester City secondo Football Leaks.



I dati ottenuti dal settimanale tedesco Der Spiegel vengono analizzati da L'Espresso in edicola domenica, che annuncia altre quattro inchieste esclusive: un caso di doping che coinvolgerebbe un plurivincitore di Champions League; il ct Mancini ai tempi del Manchester City veniva pagato con soldi provenienti dall'Al-Jazira (altro club dello sceicco Mansur) transitati sui conti di una società offshore con sede alle Mauritius; Paris Saint-Germain e Manchester City hanno violato le regole del fair play finanziario con l'aiuto di Platini e Infantino; il differente trattamento dell'Uefa per il deficit dell'Inter e per quello del Milan.