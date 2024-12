Calciomercato

Mancini sull'avventura in Arabia Saudita: "Non c’è mai stata interferenza nella selezione dei giocatori"

un' ora fa



L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, tramite un tweet sul proprio account X, ha chiarito il motivo del suo addio alla nazionale saudita. Questo il messaggio:



"La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d’Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d’Asia 3 volte. Alcuni mezzi di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita. Vorrei dire questo per l’ultima volta: durante la mia carriera non c’è mai stato alcun tipo di interferenza nella selezione dei giocatori e sono soddisfatto della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita".