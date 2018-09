Il centrocampista Rolando Mandragora ha concesso una lunga intervista a Udinews TV: le sue dichiarazioni.



AVVIO DI STAGIONE POSITIVO - "L'obiettivo che ci siamo prefissati per questo inizio di stagione è quello di ragionare da squadra: vogliamo essere un gruppo di uomini veri che rema nella stessa direzione. I risultati ottenuti sono frutto dell'allenamento settimanale ma dobbiamo comunque continuare a migliorarci e lavorare".



CHIEVO-UDINESE - "Il Chievo è una squadra ostica, in Serie A non ci sono partite semplici: andremo a Verona con la mentalità giusta e la fame di fare risultato".



BILANCIO PERSONALE - "Non amo parlare di me come singolo, preferisco lo facciano gli altri: sono felice della continuità che il mister mi sta dando e spero di ripagarlo con le prestazioni. L'obiettivo che abbiamo come squadra è quello di riportare entusiasmo nei tifosi e fare più punti possibili".



CAMBIO MODULO - "Io mi adatto alle situazioni e ai moduli che il Mister richiede. Abbiamo trovato un buon equilibrio, speriamo di aggiungerci qualche sortita offensiva in più che ci faccia vincere le partite".



OBIETTIVO UNDER 21 - "Noi calciatori abbiamo obiettivi simili: al primo posto c'è chiaramente quello di riuscire a conquistare la Nazionale A che è il sogno di tutti. L'Europeo che si giocherà in Italia sarà una grande vetrina, ci teniamo a far bene. Le convocazioni in Nazionale passano però attraverso le prestazioni con l'Udinese: darò il massimo ogni domenica con la maglia bianconera cercando di fare anche qualche assist e gol importanti".