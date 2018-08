Mario Mandzukic poteva davvero lasciare la Juventus in estate. José Mourinho non scherzava, anzi ha fatto sul serio per portare al suo Manchester United l'attaccante croato per cui stravede: esterno o centravanti, primo cambio ideale per chi gioca più competizioni e vuole pedine di sacrificio, esperienza, qualità. Mandzukic era una prima scelta per lo Special One che ha provato davvero - tra giugno e inizio luglio - a convincere il croato a provare l'esperienza in Premier League.



RETROSCENA ALLEGRI - L'offerta economica avrebbe migliorato il suo stipendio ben oltre i 3,5 milioni di euro all'anno, fino a 5 milioni stagionali. Mandzukic ci ha pensato, ma a convincerlo a restare alla Juventus è stata l'insistenza dei dirigenti e in particolare di Max Allegri. L'allenatore bianconero non ha voluto perdere Mario, gli ha dato garanzie di impiego, lo ritiene fondamentale per provare l'assalto alla Champions League. Mandzukic si è convinto e potrebbe anche adeguare il suo attuale contratto. Sempre più dentro al progetto Juve...