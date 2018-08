Mario Mandzukic è tornato. Ed anche in questa stagione è pronto a riprendersi tutto quello che è suo. Vale a dire la maglia da titolare. Perché, anche in questa stagione, solo sulla carta l'attaccante croato dovrebbe partire come alternative di lusso ai vari Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Paulo Dybala. Nei fatti c'è già chi è pronto a scommettere che di lui, anche in questa stagione, Max Allegri non saprà farne a meno. Non è una questione di sistema di gioco, di numeri o di posizione: per quanto il tecnico abbia già fatto capire che si rivedrà un Mandzukic centravanti per molto più tempo rispetto alle scorse stagioni, ciò che conterà realmente sarà il fatto di poter contare su di lui soprattutto quando il gioco si farà duro.

IL FUTURO – D'altronde il tecnico bianconero ha ricoperto un ruolo fondamentale nel riuscire a convincere Mandzukic a restare. Lunghe e approfondite le riflessioni negli scorsi mesi, la sensazione che il croato fosse pronto a cercare nuovi stimoli altrove era piuttosto concreta: il Borussia Dortmund ci ha provato ancora fino agli scorsi giorni. Poi il cambio di rotta strategico della Juve, con i tentativi per Cristiano Ronaldo e l'inserimento di Gonzalo Higuain nella lista dei cedibili. Poi, soprattutto, il cambio di rotta di Mandzukic, determinato a restare alla Juve per provare a vincere tutto e giocarsi le proprie chances per una maglia da titolare in un attacco mai così ricco come quello attualmente a disposizione di Allegri. Un atto di fedeltà di Mandzukic e una precisa volontà della società, quella di mantenere nel proprio organico un guerriero come lui capace di sfiorare addirittura la Coppa del Mondo. E seppure il suo contratto sia in scadenza solo nel 2020, aumentano le possibilità di un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Ci sarà tempo per parlarne. Intanto Mandzukic è tornato a Torino, ed alla Juve resterà da protagonista.