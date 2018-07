Croazia concentrata al massimo per la finale di domani contro la Francia, a tal punto da ignorare tutto il resto. Alla viglia del match, Mario Mandzukic addirittura non considera l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Quello non mi interessa. Battere l'Inghilterra è stato l'obiettivo più grande della mia carriera... fino a domenica!