Mario Mandzukic è pronto a legarsi, ancora, alla Vecchia Signora. E' pronto a farlo per una questione di cuore, d'amore, di missioni da portare a termine. Non era scontato, non lo è stato neanche per un secondo: ma Mario ha scelto la Juve per abbracciare un mondo di cui si è sentito parte integrante e che l'ha fatto star bene, sentir forte. E l'ha scelto nuovamente perché con i grandi amori si fa così: ci si prende quotidianamente, come fosse una promessa da mantenere ogni istante in cui si sta insieme. Ah, poi è passato da 3,5 milioni a 4 più bonus. Che non sono un dettaglio. Come non lo è mai stato il suo apporto.