Mantova, UFFICIALE: Possanzini resta, sarà lui l'allenatore in B

3 ore fa



Tutto come previsto. Davide Possanzini è e resterà l'allenatore del Mantova anche nella prossima stagione, quella che vedrà il ritorno dei lombardi in Serie B. In una delle ultime conferenze stampa, il tecnico aveva detto: "L’ho ripetuto mille volte qual è la mia volontà. Dobbiamo incontrarci una volta e stabilire le cose, col direttore mi vedo tutti giorni. Quando vedrò il presidente spero bastino cinque minuti".



L'accordo con il presidente Filippo Piccoli è stato trovato dunque, come testimonia la stretta di mano postata sui canali social del club. "Uomini di parola, anche di fronte ad un orologio. E la storia continua.... insieme", si legge sui canali del Mantova. In tanti volevano l'ex collaboratore di De Zerbi anche in categorie superiori ma il Mantova si tiene stretto Possanzini.