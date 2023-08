Dramma in Argentinos Juniors-Fluminense, gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Libertadores. Nel corso del secondo tempo Marcelo è stato espulso per un fallo su Luciano Sanchez, che si è rotto la gamba. Autore di un intervento involontario, il brasiliano ex Real Madrid è scoppiato in lacrime dopo aver visto le condizioni del difensore avversario.