Marotta: "Lazio-Inter gratis su DAZN è un momento da celebrare, sarà una bellissima partita"

AFP via Getty Images

Lunedì sera,. Dopo la gara di San Siro tra Milan e Napoli dello scorso ottobre, la piattaforma di streaming offrirà nuovamente una partita di Serie A in libera fruizione anche ai non abbonati. Una scelta che ha reso felice anche il Presidente dell’Inter, che all’ANSA ha parlato così: ". Una sfida tra l'Inter campione d'Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma".

Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo".