Atalanta su Balerdi, il Marsiglia di De Zerbi soffia Brassier a Bologna e Milan

AFP via Getty Images

Irruzione a sorpresa e traguardo a un passo: il Marsiglia ha raggiunto un accordo di massima con il Brest per il cartellino di Lilian Brassier. Nelle prossime ore i club definiranno i dettagli per un’operazione da 10 milioni, bonus compresi. Sul difensore classe 1999 c’erano da tempo anche Milan e Bologna.



BALERDI PER L’ATALANTA - Brassier libera Balerdi? L’Atalanta vuole il difensore argentino del Marsiglia apprezzato nel doppio confronto in semifinale di Europa League. Il club francese parte da una valutazione da 25 milioni di euro e sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L’ex Boca Juniors non ha ancora preso una decisione definitiva per il futuro, Gasperini insiste per averlo con sè a Bergamo.