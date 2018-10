L'ex difensore dell'Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Ma credo che i tifosi milanisti mi vorrebbero ancora in campo, come quelli interisti vorrebbero Gattuso. Questa Inter a volte fatica a chiudere le partite, ma fa meno fatica a ribaltarle e quindi vuol dire che lo spessore c'è. Secondo me: cercheranno la vittoria per forza perché davanti corrono e anche mezzo passo falso è vietato. Spero di non sbagliarmi".Ha giocatori belli grossi e pericolosi sui calci da fermo, soprattutto sanno distribuirsi bene gli spazi in area.: quando partiva in velocità era impossibile tenerlo, mentre vedo in Asamoah il passo per frenare Suso. Ma occhio: con quel sinistro a giro la mette dove vuole".e sa che una o due partite si possono sbagliare. Rino non è un mago, nel senso che non fa miracoli, ma di calcio ne sa.Perché il derby è quella partita che 'solo chi ne ha, mette tutto in campo': il derby non dice bugie., anche perché può contare su due valori aggiunti: l’allenatore e il centravanti., nel senso che forse ne inventa di più. Spero per lui anche che vinca di più., sì, ma solo se è un 4-4-1-1: Mauro vuole un uomo vicino, ma non troppo.: vediamo che fa nel primo derby. Cutrone è l'attaccante italiano più affamato: i gol che segna se li va a cercare, tutti".: ruba palla e riparte, strappa, calcia e fa gol.: se riesce a buttare la palla avanti, ti ammazza., perché è leggibile più facilmente. Ma in realtà Pirlo non lo leggevi neanche se lo marcavi: mossa inutile anche quella".: sembrano uguali, ma non lo sono affatto. De Vrij ha le qualità per far partire l'azione da dietro, mi piacerebbe che lo facesse di più anche Skriniar, ricordandosi che in nazionale gioca a centrocampo.Chi non rischia, non sbaglia: lui rischia perché ha personalità.Peccato non vedere Pepe ancora nel Napoli, ora è giusto che giochi almeno l’Europa League: altrimenti, fossi stato in lui, mi sarei incazzato".Succede anche perché spesso cerca di costruire da dietro, a volte forse esagerando. Sono certo che Spalletti ordinerà un’aggressione feroce e, come passo, quelli del Milan potrebbero trovarsi in difficoltà in transizione contro gente come Perisic, Nainggolan, Icardi. Questa può essere la chiave tattica di domani".Già sei-sette anni fa dicevo che erano dieci anni avanti: speriamo non siano di più, e che il divario non aumenti., ma oggi non ci si può mettere neanche più la fascia da capitano che si vuole.