Marco Materazzi parla del suo vecchio tecnico José Mourinho alla vigilia di Juve-Manchester United, ai microfoni di Sky Sport. "Risultati deludenti? Non me ne vogliano i giocatori del Manchester, ma come rosa non valgono quella che aveva Mourinho all'Inter", spiega l'ex difensore nerazzurro: "Mourinho duro? Si è ammorbidito adesso, ve lo assicuro. Fascia da capitano tolta a Pogba? Certe cose succedono in uno spogliatoio, con noi non aveva riguardo di nessuno, quando uno comanda 25 campioni è normale che sia così".