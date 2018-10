Finalmente ogni tipo di dubbio, paura o infortunio è alle spalle. Federico Mattiello ha reagito con personalità, ci ha messo l'anima nel momento più difficile del Bologna e dopo l'ultima stagione alla Spal su ottimi livelli sta diventando protagonista a tutti gli effetti anche con la squadra di Inzaghi. Lo sa bene la Juventus, che non lo sta perdendo di vista in ogni suo progresso nonostante in inverno lo avesse venduto all'Atalanta: Gasperini non ha voluto puntarci, neanche una chance, subito al Bologna di Pippo Inzaghi che invece ci crede tantissimo. E al momento, ha ragione lui.



DALLA JUVE ALL'AZZURRO - Un assist determinante per vincere la partita con l'Udinese di ieri, tra i migliori in campo. E quel gol alla Roma diventato decisivo per sbloccare un Bologna in tilt. Magic moment, Mattiello è in decollo e la Juve continua a farlo seguire da vicino: è un classe '95, ci mette qualità, cattiveria, personalità, gli uomini di Paratici non hanno mollato la presa su di lui... anzi, è un osservato speciale da quando fu un certo Antonio Conte a prevedere un exploit nel futuro di Mattiello. E anche Roberto Mancini si è accorto delle sue prestazioni: in vista dei prossimi mesi e per le prossime convocazioni della Nazionale, Mattiello è seguito per la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra come possibile jolly da aggiungere alla lista del Mancio, sempre attento ai giovani, Zaniolo e Pellegri docet. La rivincita è solo all'inizio...