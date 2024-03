Mauro: 'Col Var è diventata PlayStation. Juve, tieni Allegri se vuoi avere un futuro'

L'ex giocatore di Juve e Napoli e ora commentatore, Massimo Mauro, è tornato sui temi che la 27esima giornata di Serie A ha offerto e, in particolare, sugli errori degli arbitri e l'uso del Var. L'ha fatto a Rai Radio 1, ecco le sue parole.



VAR - “Sono sempre stato scettico su quest’aggeggio che chiamo così per sfotterlo. Sicuramente è fondamentale in tante occasioni, ma a mio avviso condiziona l’arbitro e annulla il ruolo degli assistenti. Inoltre viene usato in maniera furbesca dai giocatori. Quando giocavo io determinati interventi facevano parte del gioco, mentre adesso ogni contatto è fallo. Step on foot è un’espressione fuori dal mondo. Come si può pensare di giocare senza contatti? Capisco che è impossibile rinunciarci nell’era delle tv, ma serve un protocollo serio altrimenti la partita diventa un gioco alla PlayStation“.



NAPOLI-JUVE - “Allegri ha fatto un ottimo lavoro, è stato il condottiero della società e della squadra anche in un periodo difficile. Credo che sia la persona giusta se la Juve vuole avere un futuro. Per quanto riguarda il Napoli, invece, spero che Calzona venga confermato. E’ l’allenatore ideale perché conosce bene l’ambiente e gioca come Sarri e Spalletti. Vlahovic? Non va criticato solo perché non ha segnato. Sicuramente per un attaccante è fondamentale fare gol, ma se ha avuto 3-4 occasioni vuol dire che ha giocato bene“.