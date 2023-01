Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Non sono piaciute ale frasi di, presidente della Federcalcio francese, su(" Anche se mi avesse chiamato non avrei risposto ", riferito alla panchina della nazionale francese). L'attaccante del PSG ha twittato polemico: "Zidane è la Francia. Non si manca di rispetto alla leggenda in questo modo...".