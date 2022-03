Due mesi. Questo il tempo che di base sarebbe servito a Weston McKennie per recuperare dopo la frattura rimediata a Vila-Real lo scorso 22 febbraio. Poi Max Allegri ha sentenziato, per lui stagione finita. In realtà l'americano della Juve sembra poter rispettare le prime previsioni, un rientro in campo a maggio è tutt'altro che da escludere.