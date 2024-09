McTominay al Napoli gioca oppure no? Gerarchie, ballottaggi e modulo: cosa può cambiare

. Con Scott, ilsi è messo in rosa undal gol facile, dalla grande progressione, uncon esperienza internazionale. Lo scozzese è arrivato dal, club nel quale era entrato nel 2002, a sei anni, e che ora ha lasciato nel 2024 a fronte diCon gli azzurri ha firmato une al Maradona non vedono l’ora di goderselo. Il suo momento potrebbe scoccare già a, nella quarta giornata, quandopotrebbe puntare per la prima volta su di lui.

McTominay infatti scalpita ed è in una forma. Ha segnato due reti controper salire a quotaFisicità, inserimenti e gol, tanti gol. Tutto questo garantisce l’ex Manchester United in una carriera che, partita a rilento, sta prendendo ora il volo. D’altronde non si fanno a casoLa scorsa poi è stata l’annata che gli ha permesso di fare il. Certo, in una delle versioni peggiori del club ora allenato da ten Hag, eppure lo scozzese ha messo insieme, contando tutte le competizioni. Il viaggio dell’allora pupillo di Mourinho e del prescelto oggi di Conte è stato lungo ma ora gli sta dando soddisfazioni e lo ha portato in Serie A e al Napoli. Rientrato già a, a differenza del suo concorrente diretto per un posto in mediana –che sarà di ritorno solo giovedì – McTominay sarà a disposizione del suo nuovo allenatore per quello che sarà il suoin azzurro e si candida a una maglia a

La questione è meno scontata di quanto ci si possa attendere. Salutatie la pletora di allenatori dell’anno passato che perlopiù si schieravano con una una mediana insomma a. Per ora è stata più una necessità che una scelta visti gli uomini a disposizione ma, considerando anche il passato di Conte, era scontato si partisse da questo. Ora che però c’è abbondanza e ben cinque centrocampisti, le strategie potrebbero cambiare. Ci sonoe due favoriti, ossia Lobotka e Anguissa, gli unici ad aver già vestito questa maglia nella passata stagione. Il primo ha caratteristiche uniche, il secondo garantisce fisicità e ha anche risolto la gara con il Parma. Per ora, partono in pole ma non si escludono stravolgimenti.

Un'altra soluzione, ad ora ancora ipotetica, porterebbe ad unConte ha adoperato la difesa a 4 all’inizio della sua carriera da allenatore e ora potrebbe tornare sui suoi passi. Il cambio riporterebbenel ruolo di terzino destro conal centro ea sinistra. Con cambiamenti risicati in attacco, sarebbe il centrocampo il reparto che acquisirebbe una casella in più da riempire. Un bene per molti. È infatti con questo modulo che McTominay hanella passata stagione, agendo dao, più spesso, dadietro l’unica punta, alternandosi anche in mezzo al campo. Conte è disposto a cambiare tutto per lui? Lo scozzese insomma parte da dietro nellema, con uno dei suoi sprint e dei suoi inserimenti, si candida a prendersi presto una maglia da