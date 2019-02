Il medico della Lazio, il dott. Fabio Rodia, ha parlato alla radio ufficiale soffermandosi su Immobile e Luis Alberto: “Ciro durante la gara col Frosinone ha riportato un trauma elongativo ai flessori della coscia. Ha effettuato diversi accertamenti, ora sta effettuando la terapia di recupero e contiamo di recuperarlo in tempi molto rapidi. Bisogna minacciarlo per non farlo giocare. Lui è molto generoso non si risparmia mai. Bisogna però a volte fare anche un bilancio degli eventuali rischi.Luis Alberto in questo momento ha solo un affaticamento degli adduttori. Sta ottemperando ad alcuni giorni di riposo per tornare al meglio per i prossimi impegni”. E Milinkovic e Caicedo? “No, per fortuna non ci sono altri infortuni seri da segnalare”.