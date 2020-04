Lazio forte sull'attaccante russo Dzyuba. Il centravanti, 32 anni, è a scadenza con lo Zenit di San Pietroburgo, in estate sarà libero di accasarsi con chi meglio crede. Punta esperta, che vanta 42 presenze e 24 gol in Nazionale, in questa stagione ha segnato 15 reti e fornito 12 assist. Un'annata ad altissimi livelli, che ha attratto l'interesse della Lazio e di Igli Tare.



MERCATO LAZIO - La Lazio sta cercando una punta alternativa a Ciro Immobile in avanti, dopo aver corteggiato a lungo Giroud, potrebbe lanciare il suo assalto a Dzyuba. 196 cm, a gennaio era stato accostato al Tottenham, anche il Milan sembra sulle sue tracce. La Lazio fa sul serio per Artem Dzyuba.