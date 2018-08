Murgia e Cataldi per un solo posto. Dopo il ritiro estivo di Auronzo, nella seconda parte della preparazioni i due si giocheranno il posto. Cataldi, come riporta il Corriere dello Sport, è segnalato in rimonta: Inzaghi ha apprezzato il suo mettersi in discussione dopo le esperienze al Genoa e al Benevento, ma è ancora da convincere.



UNA MAGLIA PER DUE - Dopo 3 stagioni in pianta stabile alla Lazio, Inzaghi pretende invece da Murgia il salto di qualità. Lo vede come vice-Parolo, è uno dei suoi pupilli, parte integrante del progetto futuro della Lazio. Minala e Di Gennaro sono in uscita e le quotazioni per la permanenza di Milinkovic sembrano in crescita: Cataldi e Murgia devono giocarsi un posto. Una sola maglia, per due.