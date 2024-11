Getty Images

. L'ex attaccante del Napoli, oggi in forza al, è entrato nella storia dellper esser diventato il giocatore di movimento con più presenze nella competizione. Partendo dal primo minuto nella sfida contro il Tottenham, valevole per il quarto turno della competizione, infatti, il centravanti belga ha collezionato la suaC'è solamente un giocatore che ha fatto meglio dell'attaccante del Galatasaray e stiamo parlando dell'ex difensore dell'Inter, che è l'unico calciatore di movimento ad aver giocato più del belga, considerando però anche la Coppa UEFA (96 presenze).

Una serata davvero speciale per Mertens, che prima della sfida con il Tottenham è anche stato premiato dal presidente del club turco per aver raggiunto le(raggiunte nella scorsa gara di campionato contro il Besiktas).Tra Europa League e campionato turco, in questa stagione (esclusa la gara con il Tottenham) Mertens ha collezionato 13 presenze, condite da 4 goal e altrettanti assist.