Prova di forza dei campioni di Turchia in carica, che restano. Il risultato si sblocca dopo 20 minuti, quando un tiro del centrocampista uruguaiano LucasPassano altri 8 minuti e arriva ilIl centravanti nigeriano arrivato in prestito dal Napoli gioca tutta la partita, invece l'argentino Mauro Icardi resta in panchina.

. Il centrocampista brasiliano, poiTurchia - 6a giornata di campionatoGOL: 20' aut. Livakovic (F), 28' Mertens (G), 59' Gabriel Sara (G), 63' rig. Dzeko (F).FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Djiku (67' En-Nesyri), Soyuncu, Oosterwolde; Yuksek (46' Amrabat), Fred (80' Yandas); Szymanski, Tadic, Saint-Maximin (80' Cenzig Under); Dzeko. (A disp. Kahveci, Irfan Can, Akaydin, Becao, Aydin, Tosun). All. José Mourinho.

La asistencia de Osimhen con el pecho pic.twitter.com/4KCU8F8MV3 — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) September 21, 2024

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan (86' Nelsson), Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira (84' Kutlu), Gabriel Sara (84' Demirbay); Baris Yilmaz (84' Jelert), Mertens (75' Sallai), Akgun; Osimhen. (A disp. Guvenc, Icardi, Batshuayi, Akman, Baltaci). All. Okan Buruk.AMMONITI: Yandas, Akgun, Sanchez, Ayhan, Bardakci, Baris Yilmaz, Jakobs, En-Nesyri.